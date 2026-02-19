トヨタ「最新ランドクルーザー250」に注目！

「キング・オブ・4WD」と称されるほど、世界中で絶大な信頼と人気を誇るトヨタ「ランドクルーザー（ランクル）」。その圧倒的なタフさから「過酷な環境でも必ず帰ってこられるクルマ」として高く評価されています。

一方で、その資産価値の高さゆえに「盗難被害に遭いやすい車種」という、不名誉な注目を集めてしまう一面も。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「本格四駆」です！（30枚以上）

そんな中、かつての「ランドクルーザープラド」の後継モデルとして新たに登場したのが「ランドクルーザー250」です。

こちらもシリーズの例に漏れず爆発的なヒットを記録しており、すでに向こう2年分の生産枠が埋まるほどの人気ぶり。納車待ちも、早い場合で数ヶ月、長いケースでは2年に及ぶと言われるほどの異例の状況となっています。

現在のランクルは、大きく3タイプに分かれます。

まず、シリーズの頂点に立つ「ランドクルーザー300」は、圧倒的なパワーと豪華さを兼ね備えた「高級ワゴンの王道」です。

一方、原点回帰ともいえる「ランドクルーザー70」は、壊れにくさと悪路走破性を追求した究極の道具。一度は販売を終了したものの、ファンの熱望により復活するほどの人気を誇ります。

そして、その中間に位置するのが最新のランドクルーザー250です。長年愛されたランドクルーザープラドの後継として、実用性と力強さをバランスよく備えた注目モデルとなっており、シリーズの中ではサイズ感が手頃で、街乗りでの快適さもしっかり考慮されています。

ボディサイズは全長4925mm×全幅1980mm×全高1920mm、ホイールベース2850mmと、300系ほど大きくないものの、それでもかなり大柄な部類です。

デザインは、角ばった直線基調ながらも現代的なシャープなフロントマスクを採用するなど、だれが見てもカッコいいと思えるスタイリングとしました。

ネット上でも「カッコよすぎて一目惚れ」や「好みにドンピシャ過ぎて発売と同時に予約入れました」、「無骨でありながらどこか都会的な雰囲気」と高評価を獲得しているようです。

搭載されるパワーユニットは、2.8リッターディーゼルターボと2.7リッター直列4気筒ガソリンの2種類で、トランスミッションは、ディーゼルターボが8速AT（MTモード付き）、ガソリンが6速AT（シーケンシャルシフトモード付き）と組み合わせました。

ランドクルーザー250は、ランクルの伝統をしっかりと受け継いだ、卓越した悪路走破性も特徴のひとつ。

車体の土台となる「GA-Fプラットフォーム」は、オフロードでの堅牢性（頑丈さ）とオンロードでの安全性を高い次元で両立させています。

さらに、前後の「サスペンション」を最適化することで、悪路に強いだけでなく、舗装された道路でもふらつきの少ない、真っ直ぐ安定した走りを実現しています。

また、6つのモードから選べる走行支援システム「マルチテレインセレクト」や、険しいオフロードでの極低速走行をステアリング操作のみで行える「クロールコントロール」など、多くの最新機能を備えました。

車両価格（消費税込み）は520万円から735万円と立派な高級車ですが、この無骨なスタイルに魅了されれば、価格以上の満足感が得られるはずです。ランドクルーザーというブランドの新シリーズを所有する喜びは、決して金額だけでは測れない価値があるといえるでしょう。

※ ※ ※

現在、ランドクルーザー250は予約が非常に難しく、すぐには手に入らないもどかしい状況が続いています。

それでも順番を待つか、多少の割高感は承知の上で中古車を探すかは、まさに究極の選択。ですが、数年乗った後でも驚くほどの高値で売却できる「リセールバリュー」の高さが予想されるため、思い切って手にする価値は十分にあるはずです。