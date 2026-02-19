CUTIE STREETが、新曲「でぃすこみゅーたんと！」を2月18日に配信リリース。あわせて、メンバーたちをイラストで描いたアニメーションMVも公開された。

（関連：【映像あり】CUTIE STREET、新曲「でぃすこみゅーたんと！」メンバーたちをイラストで描いたアニメMV）

本作は、ナユタン星人による書き下ろし楽曲。“趣味で地球侵略をしている”というナユタン星人の世界観さながらにテーマは“宇宙人”と“地球人”となっており、独自のユーモアとウィットを交えポップなサウンドに昇華した超新星な一曲に。

また、アニメーションMVでは、ナユタン星人のMVなども手掛けているイラストレーターの逢編いあむがCUTIE STREETのメンバーたちを描き下ろした。

なおCUTIE STREETは、5月27日に3rdシングルCDを発売予定。5月30日、31日にはGLION ARENA KOBE、6月16日、17日には有明アリーナでの単独公演が決定しており、さらに8月25日、26日には、グループ史上初となる日本武道館での単独公演開催が決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）