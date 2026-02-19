きのう山形県寒河江市で、２人組の男が刃物のようなもので男性を脅し現金８０万円を奪ったうえ、男性を車で連れまわす強盗事件がありました。

【写真を見る】犯人は未だ逃走中 2人組の男が現金80万円奪い車で被害者を連れまわす 被害者にケガはなし（山形）

男らは男性を解放した後、徒歩で逃げたとみられ、警察が行方を追っています。

警察によりますと、きのう午前１０時半ごろ、寒河江市柴橋の住宅でこの家に住む５０代の公務員の男性が玄関を出たところ、２人組の男に呼び止められました。

男らは男性に包丁のようなものを突きつけて脅し、現金８０万円を奪ったということです。

その後、男らは男性に男性の車を運転させて、大江町左沢の楯山公園まで移動し男性を解放しました。男性は近くにいた人に助けを求め近くにいた人が１１０番通報しました。

通報の時間は午後５時５０分頃で、事件発生からおよそ７時間がたっていました。男性にけがはないということです。

■男らは徒歩で逃げる

警察によりますと、男性が解放された現場には男性の車があり、男らは徒歩で逃げたとみられます。

また、男性は２人組の男について心当たりはないと話しているということです。

警察は男らと男性が寒河江市から楯山公園まで移動する間に、別の場所に寄った可能性もあるとみています。

車は警察署で鑑識作業が進められていて、警察が逃げた男らの行方を追っています。

■逃げた男の特徴は

逃げた男２人はいずれも３０代くらい、身長１７５センチほどのやせ型で、マスクを着用していたということです。

これをうけ近隣の小学校では登校時に保護者が付き添うなど対応がとられています。