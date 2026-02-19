令和のいま「うごメモ」で手描きアニメを作っただと!? 懐かしのDSソフトへの愛があふれる映像作品『動ゥーマー』が胸熱

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『動ゥーマー』というUtopiaさんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

“Let’s Draw and Write.”(描いたり、書いたりしよう。)

●原曲:ドゥーマー - 東京真中 様

●使用ソフト :うごくメモ帳3D

動ゥーマー

かつてニンテンドーDSで人気を誇った、誰でも簡単にパラパラ漫画が描けるソフト「うごくメモ帳」（以下、うごメモ）。その当時の熱量と、サービス終了という切ない歴史を凝縮したファンムービーを、Utopiaさんさんが公開しました。

動画の冒頭、目に飛び込んでくるのは、うごメモらしい白と黒の2色だけで構成された手描きのアニメーション。東京真中さんの『ドゥーマー feat. 重音テト』の音楽に乗せて、ハイクオリティな映像が流れ出します。

物語は、主人公がうごメモのゲームカードを手に取り、その世界にのめり込んでいくところから始まります。軽快なリズムに乗せて歌われるのは、当時の思い出。さまざまな人の作品を見ながら、「初めて入ったSNSみたいな……」と感じた、あの空気感がよみがえります。

やがて主人公は、自らもお絵描きを始めます。音楽がサビに突入し“ドゥーマーダンス”が始まると、画面は一気に躍動。キラキラと輝く世界で激しく踊るその姿は、「ついに自分の居場所を見つけた」という充足感に満ちあふれているかのようです。

しかし、物語は一転。サービス終了を告げる岩田社長が登場します。このショッキングな発表に主人公は絶望。両手を床について、涙を流す姿が描かれます。

うごメモは終わりませんでした。舞台は3DSへと移ります。6色へと広がった世界で、さらに鮮やかな“ドゥーマーダンス”が幕を開けるのでした。最後に添えられるのは、「Let’s Draw and Write.（描いたり、書いたりしよう）」というキャッチコピー。印象的な締めくくりとなっています。

描写力、ストーリー性、音楽との親和性、あらゆる面でクオリティーの高い作品となっています。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

文／高橋ホイコ