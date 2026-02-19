【新潟グルメ】変わり種ソースも楽しめる！焼きたて＆柔らかトロトロ食感「たこ焼き」【柏崎市】
2年半前にオープンしたテイクアウト専門店「たこ焼き あいちゃん」。
夫婦で営むたこ焼き店で、粉やソースは独自にブレンドするなど素材にこだわっています。作り置きはせず注文が入ってから作るスタイルなので、熱々が食べられると冬はとくに人気が高まっています。
定番の一番人気は「たこ焼き こだわりソース(600円/税込み・6個)」。
生地は柔らか＆トロトロ食感で、なめらかな舌触りが店のウリ。独自にブレンドした甘辛バランスの良いソースでいただきます。こだわりのごろっと大きいタコが食べ応え抜群です。
辛いものが好きな人にオススメなのは「辛中華たれ(600円/税込み・6個)」。
たこ焼きをたれにつけて食べるスタイル。しょうゆベースにラー油などが入っているたれで、辛さの中に旨みを感じ食べていくと辛さが蓄積されていくのがクセになります。
ほかにも、「辛口ソース」「明石風ほんだし」「本醤油ねぎ」と変わり種ぞろい！
たこ焼き以外にも、揚げもち・鶏から揚げ・ふりふりポテトや予約・不定期販売で中華まんと中華揚げパンもあり、たこ焼き店とは思えない豊富なラインナップ！小腹が空いたときに寄ってみたくなるお店でした。
◇たこ焼き あいちゃん
新潟県柏崎市東本町2-7-47
問い合わせ先｜080-5688-3999
営業時間｜11:00～19:00
定休日｜不定休
