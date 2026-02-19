女優でタレントの榊原郁恵（66）が19日までに自身のインスタグラムを更新。韓国を訪れたことを明かし、人気女優、人気タレントとの3ショットを披露した。

「ひー様(高橋ひとみさん)が出演してる『千と千尋の神隠し』をどーしても観たくて…韓国に行って来ました！」と書き出すと、韓国での自身と女優の高橋ひとみ、タレントの大沢あかねとの3ショットをアップ。

「丁度1週間前！ひとりで海外なんて経験無いのに 大沢あかねちゃんがお仕事で韓国に居たのであかねちゃんを頼って行って来ました。まぁ行くまでも実は色々大変でしたが…笑」としたものの「韓国に着いたらあかね先生は素晴らしい！韓国語完璧だから安心・頼もしかった！！」と大沢のおかげで旅を満喫することをできたとした。

「舞台前のひー様とも合流して美味しいサムギョプサル食べたりカフェで韓国の有名デザートを食べたり美のカリスマだからコスメも詳しい！！タクシーも直ぐ呼んでくれちゃう」と明かした。「そして舞台素晴らしかった！！ひー様の湯婆婆・サイコーです！！弾丸だったけど韓国まで行く価値あった ひー様は3月まで…頑張ってね！！」とエールを送ると、「そしてあかね先生 本当にありがとう」と感謝を記した。

榊原の投稿に、フォロワーからは「一人で海外！！凄いなぁ〜」「お一人での海外！ひー様とあかねちゃんがいらしているとしても…勇気出して頑張りましたね」「何時も明るく元気で朗らか爽やか笑顔」「あかねちゃんもひとみさんも もちろん郁恵さんも 素敵」といった反響が寄せられている。