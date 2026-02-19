“伝説の家政婦”志麻さん、誕生日迎えおちゃめに年齢明かす 夫＆子どもたちの手作りフランス料理でお祝いも「毎年、最高の誕生日プレゼントです！」
日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが18日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを伝え、夫や3人の子どもたちが作ってくれた手料理で祝ったことを明かした。
【写真】“バースデーメガネ”姿でおちゃめな志麻さん／夫＆子どもたちの手作りフランス料理
志麻さんは「25歳になりました!!というのは嘘で、家にある蝋燭が2か5しかなかったので、25歳にしてもらいました」とちゃめっ気交じりにつづり、「2」と「5」のローソクで飾ったケーキの写真をアップ。年齢について「本当は52歳の方が近い47歳です！」と説明した。
続けて「今年もみんなで料理を作ってくれました。なんとフランス料理に挑戦してくれて、長男はYouTubeを見ながらキャロットラペ、次男は本人が大好きなジャガイモのピュレ、娘はチョコレートケーキ、そしてロマンは鶏肉のクリーム煮を。みんなで3時間くらいかけて準備してくれました」と明かし、毎年恒例という家族の手料理で誕生日を祝ったことを紹介。
子どもたちが料理を作る様子や、手料理が並ぶ食卓の写真をシェアし「毎年、最高の誕生日プレゼントです！」と喜びいっぱいに記していた。
