つるの剛士、50歳“趣味全開”の部屋を公開 「おとなのおもちゃ箱」「めっちゃ遊びに行きたい」と反響
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が19日、自身のインスタグラムを更新。趣味が詰まった自宅の一室を公開し、そのこだわりを明かした。
【写真】スゴイ！多趣味！部屋を公開したつるの剛士
つるのは「だれも遊びにこないし、いつもひとりぽっちだけど毎日ワクワクしてたあの頃のまま、ワクワクを拗らせた50歳の部屋」とコメント。少年時代の気持ちをそのままに、大人になった今も変わらぬ“ワクワク”を大切にしている様子をつづった。
部屋には、カーテンを開けるとオートバイや釣り道具、サーフボード、キャンプ道具などが並ぶという。「となり爆音専用防音室、上に将棋部屋。。笑」と明かし、音楽や将棋といった多彩な趣味空間も備えていることを紹介した。
さらに「女の子にはわかってもらえないかもですが大好き、自宅。」と自宅への愛着をにじませ、「#つるのんち」「#つるのブロードウェイ」とハッシュタグを添えた。
家族との時間を大切にしながらも、自身の“好き”を詰め込んだ空間にファンからは「めっちゃ遊びに行きたいです」「おとなのおもちゃ箱を覗かせて貰ってる感じで、見ているだけで楽しいです！」「昭和レトロ・平成レトロがいっぱい！」「素敵が詰まってお部屋」などのコメントが届いている。
