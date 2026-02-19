35歳・細谷翠アナ、第2子妊娠を発表＆3月産休へ 長男は2歳「第一子妊娠時と大きく違うのは」
フリーアナウンサーの細谷翠（35）が19日までに自身のインスタグラムを更新。第2子出産に向け、3月より産休に入ることを伝えた。
【写真】ふっくらお腹で報告した細谷翠アナ
投稿で「おしらせ」とし、「いつもご覧いただき ありがとうございます。この春家族が増えることになりました。第二子の出産のため来月からしばしお休みをいただきます」と報告した。
続けて「お腹がだいぶふっくらしてきて寝返りも辛い今日この頃ですが 第一子妊娠時と大きく違うのはどう頑張っても重い物を持たない生活が不可能であること」とし「（3枚目の写真をご覧ください）（米袋10キロ超）（しかも暴れる）（2歳児絶賛イヤイヤ期）（ギャン泣き）」と説明。「しかしそんな過酷な母体でも今の所元気に成長してくれているのは第二子ならではの逞しさ？！」と、泣き笑いの絵文字を添えた。
「そして母は多分第一子の時よりマイナートラブルもあまりなく今の所元気です…」「今月のレギュラーのお仕事もあと数回。元気に駆け抜けられるように頑張ります〜！」と締めくくった。
細谷は7月10日生まれ、岩手県出身。NHK専属として、NHK総合『ニュースウォッチ 9』やNHK Eテレ『NHK 手話ニュース』などのナレーションなどを務める。
【写真】ふっくらお腹で報告した細谷翠アナ
投稿で「おしらせ」とし、「いつもご覧いただき ありがとうございます。この春家族が増えることになりました。第二子の出産のため来月からしばしお休みをいただきます」と報告した。
続けて「お腹がだいぶふっくらしてきて寝返りも辛い今日この頃ですが 第一子妊娠時と大きく違うのはどう頑張っても重い物を持たない生活が不可能であること」とし「（3枚目の写真をご覧ください）（米袋10キロ超）（しかも暴れる）（2歳児絶賛イヤイヤ期）（ギャン泣き）」と説明。「しかしそんな過酷な母体でも今の所元気に成長してくれているのは第二子ならではの逞しさ？！」と、泣き笑いの絵文字を添えた。
「そして母は多分第一子の時よりマイナートラブルもあまりなく今の所元気です…」「今月のレギュラーのお仕事もあと数回。元気に駆け抜けられるように頑張ります〜！」と締めくくった。
細谷は7月10日生まれ、岩手県出身。NHK専属として、NHK総合『ニュースウォッチ 9』やNHK Eテレ『NHK 手話ニュース』などのナレーションなどを務める。