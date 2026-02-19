『おかあさんといっしょ』あづきおねえさん卒業発表翌日の放送に反響「涙出てくるな。。。」「ゴリラの破壊力」
NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』（毎週月〜土曜 前7：45）が19日放送され、18日に卒業が発表された初代体操のお姉さんのあづきおねえさんこと秋元杏月の登場シーンにSNS上で反響が寄せられた。
【写真】泣ける…アンおねえさんから花束を受け取る秋元杏月
冒頭からゴリラのモノマネを披露したあづきおねえさん。表情豊かにゴリラになりきり、出演する子どもたちもご満悦の様子だった。
卒業発表翌日の放送だっただけにSNS上では続々と反響が寄せられた。「涙出てくるな。。。」「ゴリラの破壊力」との声のほか、「昨夜、あづきおねえさんの卒業会見の記事を涙ながらに読んで、しんみりした気持ちで今日のおかいつ見たら、冒頭からあづきが全力ゴリラやってて涙引っ込んだ。さすが俺たちのあづき。（だいすき）」とのコメントも見られた。
番組では、体操のお兄さんのかずむおにいさんこと佐久本和夢が出演を継続。初代おどりのお姉さんとしてアンおねえさんことアンジェが3月30日から出演する。
