スノーボード女子スロープスタイルで深田茉莉（19）が金メダル、村瀬心椛（21）が銅メダル【ミラノ・コルティナ五輪】

ミラノ・コルティナオリンピックは大会13日目、日本スノーボード陣が大活躍した。

女子スロープスタイルで、深田茉莉選手（19）が金メダル、村瀬心椛選手（21）が銅メダルを獲得した。

深田選手が金メダルを獲得したのは、レールやジャンプのセクションで技を繰り出し得点を競うスロープスタイル。

2回目で1位に立っていたオリンピック初出場の深田選手は、3回目に挑み、金メダルへさらに得点を伸ばし暫定1位とした。

一方、ビッグエア金メダルの村瀬選手は2冠を目指し、逆転を狙った3回目。

ジャンプのセクションでは深田選手を超える得点を獲得したが、逆転はならず、3位。

それでも今大会2つ目のメダルとなる、銅メダルを獲得した。

そして初出場の深田選手が優勝。

ビッグエアは9位だったが、この種目で日本勢初の金メダル獲得となった。

19歳での金メダルは冬季大会の日本女子最年少記録となる。

深田茉莉選手：

本当にスノーボードやってきてよかったなって本当に心から思えた瞬間でした。（金メダルは）すごく重くて本当に今までが詰まったような気がします。

銅メダルの村瀬選手は2冠を逃し、悔し涙を見せた。

村瀬心椛選手：

次は絶対金、金とって、この悔しい思いを次のオリンピックでぶつけてやろうと、そう思います。