「ポケポケ」最新情報が2月19日23時に公開「ポケモンSV」ニャオハ、ホゲータ、クワッスのパルデア御三家が告知に登場
【「Pokemon Trading Card Game Pocket」：最新情報】 2月19日23時 公開予定
ポケモンは、デジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の最新情報を本日2月19日23時に公開する。
「ポケポケ」公式Xにて投稿された告知映像では、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」に登場する御三家ポケモンのニャオハ、ホゲータ、クワッスが登場。「パルデア地方」のポケモンに関する新カードパックの登場などが期待される。
◢◤◢◤ 今夜、23:00 ◢◤◢◤- ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) February 19, 2026
最新情報をお知らせします。#ポケポケ pic.twitter.com/ntpTUIdvLs
