巨人の春季キャンプは１９日、那覇での２次キャンプ初日を迎えた。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、２６年型阿部巨人の“気になる選手”の筆頭として日本ハムから移籍した松本剛外野手（３２）の名前を挙げ、その起用法がＶ奪回のキーになるとした。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

まずチェックしたいと思っていたのは、今年の巨人の打線の中心は誰か、そしてどういう野球になるのか、という点だ。

ある程度「打てる」前提にするのか、それとも岡本が抜けて得点は減ると自覚してスタートするのかで、作戦の立て方は変わる。足を使って得点をもぎ取っていかなくてはいけない、となった場合、松本は外せない選手になるだろうね。

２２年に首位打者を取ったときの打撃がよみがえって、阿部監督が期待するように１番、ないしは２番に座ってくれたらこれは大きいよ。右打ちもできるし、エンドランみたいな小技もうまい。監督はセンターを任せたいようだけど、日本ハムの新庄監督が言うにはレフトの守備もピカイチだと。布陣にも幅が出てくるよね。

日本ハムでは外野陣の競争が激しくて、常時出られない環境に置かれていた。それでプレーのリズムを崩していたのも、ここ２年、数字が伸びてこなかった原因のひとつだろう。私が見るに、彼は常に試合に出して乗せていきたいタイプ。できれば、開幕から少なくとも１か月は我慢して使ってもらいたいかな。数字だけでは計れない彼の実力が分かると思う。

どっちかというとシャイなところもある選手だけど、自分が引っ張っていく気持ちでプレーしてくれたらね。いい意味のずうずうしさが出てくれば、存分に働けるんじゃないかな。（高木 豊）