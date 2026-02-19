藤井萩花、レザージャケットから圧巻美脚披露「大人の色気」「引き込まれる」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】E-girlsとして活動していた藤井萩花が2月17日、自身のInstagramを更新。レザージャケット姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元E-girlsで双子の母「大人の色気」美脚全開の全身ショット
藤井は3枚の近況ショットを投稿。ダークブラウンのレザージャケットにグレーのニット、ブラックのショート丈のボトムス、ブーツを合わせ、落ち着いた室内空間を背景に撮影された写真を公開している。重みのあるオーバーサイズのジャケットからスラリと伸びる脚が印象的で、クールな表情とラフな立ち姿が相まった洗練されたモードな姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気に引き込まれる」「印象変わる」「かっこいい」「大人の色気」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆藤井萩花、レザースタイル公開
◆藤井萩花の投稿に反響
