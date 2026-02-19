新山千春、父親顔出しの2ショット公開「似てる」「お父さまの孫愛に泣ける」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの新山千春が2月17日、自身のInstagramを更新。父親との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳美人タレント「どことなく似てる」地元青森での父親顔出し2ショット
新山は「青森ロケで地元さ帰ってきたよー」と地元・青森を訪れたことを報告して、青森の雪景色や祖母とのハグショット、東京の写真などを複数枚投稿。「みでよ！このゆぎーーびっくりしてまった！」と一面の雪景色に驚いたことつづり「お父さんと酸ヶ湯の方までドライブしてきた！！」と真っ白な雪景色を背景に帽子を被った父親と肩を寄せあい、笑顔でポーズを決める写真を公開している。
また、父親の帽子について「父が大事にしてる帽子は、もあの帽子！これ被ってれば近くさいる気がして宝物なんだど 孫への愛」と新山の長女・新山もあのものであることを明かして「絶対なぐさいねーー！って声が突然でっけぐなる父！！」と父親の家族愛が伝わるエピソードを添えている。他にも「93歳のばっちゃんと家族にヒートテークともこもこ靴下 ずっぱど買ってきた！もったいねーって、すぐしまわねぇーで とにかく！あったかぐして健康に過ごしてほしい！！」（※原文ママ）と家族への思いを続けている。
この投稿には「お父さまの孫愛に泣ける」「どことなく似てる」「素敵な家族」「雪景色すごい」「地元愛が伝わる」「優しい気持ちになった」「青森の景色綺麗」などの反響が寄せられている。
千春は2004年12月、当時プロ野球・読売ジャイアンツ選手だった黒田哲史氏（現・埼玉西武ライオンズコーチ）と結婚し、2006年7月に第1子女児が誕生するも、2014年12月に離婚。その後、2023年11月にマッチングアプリで出会ったという14歳年下の一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
◆新山千春、父との雪景色2ショット公開
◆新山千春の投稿に反響
