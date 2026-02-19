桐谷美玲「がっつり平成女なので」分厚いシール帳公開に驚きの声「想像以上」「親近感湧く」
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の桐谷美玲が2月17日、自身のInstagramを更新。シール帳を公開した。
【写真】36歳ママ女優「想像以上の分厚さ」パンパンに膨らんだシール帳3冊
桐谷は「がっつり平成女なので、どっぷりシールに沼ってます」とコメントし、シールでパンパンに膨らんだシール帳3冊の上に自身の顔を乗せ、テーブルの上にもさらに2冊のシール帳が置かれたショットを公開。「最近の私の癒しはもっぱらシール時間。集めたのをながめてはニヤニヤしちゃう」とハマりぶりをつづった。
また、「それぞれのシール帳持ち寄って交換会」とも記し、それぞれのシール帳を持った友人2人とのシール交換会の様子も投稿している。
この投稿に、ファンからは「すごい量」「想像以上の分厚さ」「親近感湧く」「シール交換会混ぜてほしい」「コレクション紹介して」「すごく楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
