YouTuberのヒカルさんが2026年2月16日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、金融資産100億円を達成したと報告した。

内訳は株や不動産、キャッシュなど

「YouTubeで100億円稼いだけど、これからどうしよう...引退時期と目標とリアルな本音をぶち撒けます」と題した動画でヒカルさんは、以前から目標としていた「金融資産100億円」を最近達成したと伝えた。金融資産100億円の内訳は、株や不動産、キャッシュなどだという。

目標を打ち立てた当初は、ビジネスパートナーであるサムライパートナーズ代表取締役CEO・入江巨之さんと「達成したら1か月ほど休みを取ろう」と話していたものの、いざその時を迎えると「休みたくないなってなっちゃったんですよね」と述べた。入江氏との話し合いで「まだ攻めるべきでしょ」「全然休んでいる場合じゃない」となったとし、休むことなく動画投稿を継続していくと宣言した。

「もっと俺は大きくならないといけない」

また、「金融資産100億円」が金銭的な目標の一区切りだったとしながらも、「じゃあ、ここで満足してるのかと言われたら、正直、全く満たされてない自分がいます」「全然足りないなって思っちゃってるんですよ」と吐露。「もっと俺は大きくならないといけない。大きくなって面白い動画を撮って、それを見てもらいたい」と願望を口にした。

さらに、稼いだお金の使い道として26年に予定していることを話し始めたヒカルさん。1つ目が手狭になってきた事務所の移転で「バカほどでかいところに移転します」「会社の規模がめっちゃでかくなります」と予告した。2つ目はホテルビジネス。既に公表した宮古島のホテル・ヴィラ、山梨のヴィラに加え、ヴィラ15棟、ホテル1つを新たに買収予定だという。3つ目がM&Aで、「30億から50億ぐらいの企業を狙ってて」と説明した。

そして「どのYouTuberよりすべてをかけてYouTubeをやりますよ。日本一になります、俺が。必ず」と、改めて本業に注力していく姿勢を示した。