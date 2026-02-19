アジア株 韓国株大幅上昇、サムスン電子が最高値「HBM4」価格700ドルに設定か アジア株 韓国株大幅上昇、サムスン電子が最高値「HBM4」価格700ドルに設定か

東京時間11:15現在

香港ハンセン指数 26705.94（休場）

中国上海総合指数 4082.07（休場）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5656.35（+149.34 +2.71%）

豪ＡＳＸ２００指数 9104.10（+97.12 +1.08%）



アジア株式市場の大半は春節（旧正月）のため休場。台湾市場は20日まで、中国市場は23日まで休場となる。



あす取引を再開する香港株は下落して始まる可能性がある。香港は金融政策を米国に連動させているため、米利下げ期待後退で香港の基準金利引き下げ期待も低下する。



米国の早期利下げ期待後退どころか利上げ観測が浮上している。



きのう公表されたFOMC議事録では、インフレが中銀目標を上回る状況が続けば利上げが必要になる可能性があると複数メンバーが指摘したことが明らかとなった。また、きのう発表された一連の米経済統計が予想を上回る結果となったことも米利下げ期待を低下させている。



春節連休明け韓国株は大幅上昇し史上最高値をつけている。米株続伸や金や原油などの商品相場の上昇が好感されており、ハイテクや素材、エネルギーなど幅広い銘柄が買われている。



またGSの株価引き上げも材料視されている。米ゴールドマンサックスは韓国株はさらに上昇の余地があるとして、目標株価を6400ポイントに引き上げた。AI需要によりサムスン電子とSKハイニックスが主に株価上昇の原動力だと指摘。



サムスン電子は4%超上昇し上場来高値をつけている。第6世代高帯域幅メモリ「HBM4」の単価を「HBM3E」よりも20％～30％高い約700ドルで交渉中だと報じられている。



豪州株は大幅続伸し史上最高値をつけている。



きょう発表された豪州1月の雇用統計は強弱まちまちだった。雇用者数は1万7800人増と前回6万8500人増から伸びが縮小し市場予想の2万人増も下回った。ただ一方で、失業率は予想（4.2%）外に4.1%と横ばいだった。

