2児の母・渡辺美奈代、深夜に洋菓子・スノーボールを手作り 米粉使った完成品に絶賛の嵐「素敵過ぎます」「美味しそう」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が16日、自身のブログを更新。米粉を使った手作りスノーボールを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「米粉で！って…素敵過ぎます」深夜にスノーボールクッキーを手作りする渡辺美奈代
この日、立て続けにブログを更新した渡辺は「米粉で」と題したブログで、「見つけるとついつい買っちゃうお菓子です」と明かし、大きなボウルに米粉を加えた様子や、なめらかに混ぜ合わせた生地の写真など、スノーボール作りの様子を公開した。
続くブログでは、ひとつひとつ丁寧に丸められた生地を天板に並べた写真を掲載し、「丸めて焼きます」とシンプルにつづり、オーブンへ入る直前の様子を紹介。同日夜には、「こんな時間に出来上がり」と完成を報告し、焼き上がったばかりの写真や、スノーボールに“溶けない粉砂糖”をたっぷりとかけた出来立てほやほやの手作りスノーボールを披露している。
生地作りから焼き上げ、仕上げまでを丁寧に紹介したブログに、ファンから「米粉でスノーボール作ってみたい」「スノーボールまで作ってしまうなんてすごーい」「素敵」「真似したい」「米粉で！って…素敵過ぎます」「食べたぁ〜い」「とっても…美味しそう」などの声が寄せられていた。
