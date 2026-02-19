70歳・志穂美悦子、“ムキムキ”に鍛え上げられた肉体美を披露「凄すぎる」「ただただカッコイイ」 夫は長渕剛
元俳優で現在は花創家として活動する志穂美悦子（70）が17日、自身のインスタグラムを更新し、鍛え上げられた筋肉美を披露した。
【写真・動画】「凄すぎる」“ムキムキ”に鍛え上げられた肉体美を披露する70歳志穂美悦子
志穂美は、1970年代から80年代、アクション俳優として活躍。ドラマ『熱中時代』（78年）や映画『里見八犬伝』（83年）、映画『二代目はクリスチャン』（85年）、映画『男はつらいよ 幸福の青い鳥』（86年）などに出演。87年に、シンガーソングライターの長渕剛（69）との結婚を機に芸能界を引退した。
この日は、「今日は旧暦で言うところの元旦です。そう今年は2/17、今日から新たな一年が、始まるのです〜！」とつづり、「てなわけで、サンプレイに行ってきましたー!!!」とトレーニングジムを訪れたことを報告。シャンソン歌手名義「鬼無里（きなさ）まり」としての顔ももつ志穂美は、数日後にライブとベンチプレス記録会が控えているといい、多忙なスケジュールを送っているよう。
この日のトレーニングでは、ベンチプレスで47キロを挙げ、今期新記録を達成したことを明かし、2時間にわたるトレーニングで「アドレナリンが、暴走！爆発！噴出！」と興奮気味につづった。
投稿された動画では、タンクトップにレギンス姿で引き締まった腕筋を披露。70歳とは思えない“ムキムキ”の筋肉に、コメント欄には「ただただカッコイイです」「筋肉凄すぎる」「さすがです」「そのエネルギーどこから出るの！」「夫婦でヤバいです。凄」など驚きと称賛の声が相次いでいる。
