漫才とコントの総合力を競うお笑い賞レース「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.１決定戦2025」初代王者の新婚旅行が奇妙すぎた……！ 妻が楽しみにしていたハワイでの彼の呆れた行動に、かまいたちは「奧さんこいつのどこが好きなん？」と怒りをにじませ……！？

昨年６月に一般女性と結婚、７月に開催された「ダブルインパクト2025」で優勝した人気芸人とは、お笑いコンビ「ニッポンの社長」のケツのこと。ケツいわく、奧さんとの出会いは７年ぐらい前で、上京する直前に一度別れたが、「私も一緒に行く」「一緒に住みたい」と言われ、再び交際開始。そこから２年ぐらい付き合って結婚したという。

そんな結婚までの経緯を聞き、濱家が「めっちゃ好きやったんや、ケツのこと」と話すと、「そうだと思いますね」と二枚目気取りで肯定したケツ。しかし、相方の辻皓平は「こう言ってますけど、ホンマひどいというか僕はちょっと落ち込んだんですけど、こんな奴やったんやって」と前置きし、ケツの新婚旅行先での行動を暴露し始めた。

辻によれば、ハワイへの新婚旅行を奧さんがとても楽しみにしていて、旅のしおりも自分でかわいい感じに作り、さらに現地で水着を着たいからとエアロバイクでダイエットもしていたのだとか。しかし、いざハワイに着くと、ケツは時差ボケを理由に毎晩９時に就寝。帰国後に辻が「（向こうで）何食べたん？」と訊くと、ケツは「『神座（かむくら）』、向こうにあったんで、２回食ったりましたわ～！」と、ハワイまで行ってわざわざ大阪発のラーメン店で食事したことを自慢してきたという。

濱家が「何でそんな言い方すんの？」と尋ねると、「それはハワイで神座食ってる俺みたいな酔い方？」と答えたケツ。辻が「僕がほんまに嫌やったのは奧さんは食べてないんですよ。二人で仲良く食ってるならいいんですけど、奧さんは待ってるんですよ」と明かすと、濱家は「待ってるってどういうこと？」と詰め寄り、「フードコートみたいなところやったんで」と説明するケツに、「こいつ腹立ってきた」と怒りをにじませた。

さらにそれが朝の出来事だったことが明かされると、濱家は「朝メシかい！」と呆然。山内が「なんで？日本でそんなに神座めっちゃ行ってんの？」と質問すると、「２年に１回ぐらいです」と答えたケツ。辻が「なんで日本で２年に１回の奴がハワイで４日で２回も行く？」と呆れると、「何か２年ぶりの周期がちょうど来たというか…でも神座２回目は唐揚げカレーラーメンという日本にないやつですよ」と回答。きょんが「じゃあＯＫとはなんないのよ」とリアクションする中、山内も「奧さんこいつのどこが好きなん？」とキレていた。

なお、このニッポンの社長・ケツの新婚旅行余談は、２月18日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。