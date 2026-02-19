東京藝大在学中にデビューした“ミュージカル界のプリンス”、40代で経験した人生初の挫折 救ったのは大竹しのぶ【徹子の部屋】
俳優の井上芳雄（46）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真多数】帝劇119人の名札ずらり…レミゼ＆モーツァルト！など貴重座談会ショットも
東京藝術大学在学中の20歳の時に舞台デビューして25周年、今ではミュージカル界のプリンスと呼ばれる井上。46歳になった現在も活躍を続ける井上の舞台をVTRで紹介すると…その姿に大喜びの黒柳徹子が「何か歌って！」と突然のリクエスト。
実は井上は昨年末、突然声が出なくなり6日間自宅療養をする絶望の時間を過ごしたそう。人生初の挫折に落ちこみ追い詰められた井上を救ったのは、大竹しのぶだと明かす。
井上には19歳と7歳の2人の息子がいる。長男は昨年からドイツの名門ダンス学校でバレエの修行中。そして7歳の次男に自分の限界を教えられたと話す。
