幼稚園のママ友グループも、卒園したら疎遠になっていくもの？ 今回は、グループLINEでママ友だちの本音を知った出来事をご紹介します。

退会しました

「幼稚園のボスママ。嫌味な性格だし、気に入らないママ友は仲間外れにするし、正直言うと嫌いでした……。だけど、目をつけられないためにボスママを褒めたり、グループLINEにメッセージが来たらすぐ返信するような生活をしていました。そんな日々を続け、ようやく子どもが卒園することに。

ボスママから『小学校が違っても、またみんなで会おうね！』というメッセージが来ていたけれど、私を含む学区が違うママたちは全員無視していました。しかも、立て続けにみんな退会していて。『〇〇が退会しました』と何件も表示されていて、思わず笑っちゃいました。他のママに聞いたけど、ボスママはそれを見てかなりショックを受けていたのだとか。ようやく自分が嫌われているって自覚したのかな？」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ 他のママたちも、子どものために仕方なく付き合っていただけなのでしょうね。本当に仲が良かったら、卒園しても関係は続いていくもの。ママ友付き合いは無理に仲良くしようとせず、ほどほどに付き合っていくのが一番なのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。