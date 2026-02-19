お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が17日深夜放送の読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。妻とのなれそめを明かした。

ケンコバは先月31日、CS放送フジテレビONE「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年8月に一般女性と結婚していたことと、今年1月に第1子となる長男が誕生していたことをダブル発表した。

千原ジュニアから「お相手の方はどういった方？」と聞かれると、「公式発表上では、風魔一族の生き残りですけど、『にけつッ!!』だけの話をすると普通に働いてる一般の方です」と答えた。

続けて、ジュニアから「どこで知り合われたんですか？」と重ねられ、「公式発表上では、両家の幼いときからのいいなずけ」と応じたが、「もう公式発表ええわ」とツッコまれた。

冗談を交えながらも、実際のところは「以前、この番組でも話した逆ナンしていただいた彼女です」と告白。「あまりに泥酔した女性が『一緒に飲んでください』みたいに言ってきて、僕はタクシーで先に帰ったんですけど、見送ってくれた後輩芸人が『ちょっと、この子コバヤシさんに合いそうやな』って連絡先を聞いてくれて、今度一緒に飯を食おうということです」となれそめを説明した。コロナの自粛期間から一緒に住み始め、5〜6年の付き合いになるという。

ジュニアは「その後輩、大手柄も大手柄やんか」とほめ、ケンコバも「はい。そいつが死ぬまで面倒見なだめですね」と感謝していた。