「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、日立製作所<6501.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



トランプ米大統領は１７日、日本による対米投融資の第１号案件が決定したと発表。ガス火力発電と原油積み出し港、人工ダイヤモンド製造の３プロジェクトが開始することとなった。１９日早朝にはＮＨＫが第２弾の選定作業において、次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検討が進められていることが明らかになったと報道。これを受け同日の株式市場では関連銘柄が物色人気化している。日立は米ＧＥベルノバ＜GEV＞と合弁会社ＧＥベルノバ日立ニュークリアエナジーを設立し、カナダで次世代原子力の小型モジュール炉（ＳＭＲ）の建設に乗り出すなど、次世代原子力関連での有力プレーヤーとみなされており、中期的な受注拡大の期待もあって、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS