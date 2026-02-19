・マイクロアドが４連騰、広告管理向けワンタグソリューション「ＵｎｉｏｎＴａｇ」を提供開始

・岡野バがＳ高、対米投融資の第２弾「次世代型原子炉」検討と伝わり関連株に思惑

・リガクＨＤは急速人気化、キオクシア関連の最右翼で政策投資恩恵に対する思惑も

・トレファクは続急伸、２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正

・マーケットＥは急反発、「スターリンクビジネス」の取り扱いを開始

・ブックオフＧに物色人気集中、伊藤忠と資本・業務提携

・ＴＯＲＩＣＯに物色人気集中、イーサリアム事業記念で特別株主優待を実施へ

・リンクユーＧが急動意でもみ合い上放れ、ブラックロック・ジャパンが純投資目的で５％超の大株主に浮上

・ソフトバンクＧが頑強、ＡＩデータセンター向けガス火力発電プロジェクトの中軸として再脚光も



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS