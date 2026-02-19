新天地は海外 清水が25歳DF落合毅人の所属先決定を報告
清水エスパルスは19日、2025シーズンまで所属していたDF落合毅人(25)がカンタベリー・バンクスタウンFC(オーストラリア)へ加入することを発表した。
新潟県出身の落合はアルビレックス新潟のアカデミーから新潟明訓高、法政大を経て、2023年に清水へ加入。2024年に沖縄SV(JFL)、2025年にエリース豊島FC(関東1部)へ期限付き移籍し、清水とは2025シーズン限りで契約満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール
●DF落合毅人
(おちあい・たけと)
■生年月日
2000年4月27日(25歳)
■出身地
新潟県
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
FC西内野-新潟U-12-新潟U-15-新潟明訓高-法政大-清水-沖縄SV-清水-エリース豊島FC-清水
■代表・選抜歴
全日本大学選抜(2021)
■出場歴
リーグカップ:1試合
JFL:1試合
関東1部:8試合
