　清水エスパルスは19日、2025シーズンまで所属していたDF落合毅人(25)がカンタベリー・バンクスタウンFC(オーストラリア)へ加入することを発表した。

　新潟県出身の落合はアルビレックス新潟のアカデミーから新潟明訓高、法政大を経て、2023年に清水へ加入。2024年に沖縄SV(JFL)、2025年にエリース豊島FC(関東1部)へ期限付き移籍し、清水とは2025シーズン限りで契約満了となっていた。

以下、クラブ発表プロフィール

●DF落合毅人

(おちあい・たけと)

■生年月日

2000年4月27日(25歳)

■出身地

新潟県

■身長/体重

185cm/80kg

■経歴

FC西内野-新潟U-12-新潟U-15-新潟明訓高-法政大-清水-沖縄SV-清水-エリース豊島FC-清水

■代表・選抜歴

全日本大学選抜(2021)

■出場歴

リーグカップ:1試合

JFL:1試合

関東1部:8試合