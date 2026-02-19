VANLINKS株式会社は、NANLITEブランドのLEDライト「FC-720B」「FC-720C」を2月18日（水）に発売した。シリーズ最大出力の750Wを実現した。

いずれも、750Wの高出力に対応したLEDライト。筐体サイズは従来FC系列とほぼ変わらない。

引き続きボーエンズマウントに対応し、リフレクターやソフトボックスなどの照明アクセサリーが装着できる。

本体操作のほか、DMX/RDMを利用した外部コントロール、スマートフォンに導入した「NANLINK 2.0アプリ」による遠隔操作も行える。

FC-720B

出力モード切替機能を備えたバイカラーLEDライト。色温度ごとに最大光量を優先する「Maximum Outputモード」と、色温度変更時も明るさを一定に保つ「Constant Outputモード」を搭載する。

FC-720C

出力：750W 輝度：50,700lux（1m、5600K） CCT：2,700K～6,500K CRI：平均96 TLCI：平均98 制御方式：本体操作、NANLINK 2.0アプリ、DMX/RDM、NFC 特殊効果：12種類 外形寸法：330×242×164mm 重量：4.33kg 価格：11万8,800円

RGBWフルカラー素子を採用したLEDライト。2,400K～12,000Kの広範な色温度域をカバーするほか、G/M調整（±150）にも対応。

CCT、HSI、RGBW、GEL、Effectの5つの照明モードを搭載する。

出力：750W 輝度：43,700lux（1m、5,600K） CCT：2,400K～12,000K（G/M±150） CRI：平均95 TLCI：平均94 制御方式：本体操作、NANLINK 2.0アプリ、DMX/RDM、NFC 特殊効果：15種類 外形寸法：330×242×164mm 重量：4.32kg 価格：13万8,600円