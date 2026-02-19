SONY α7V/α7R5/α7 IV（F22&F38&F50）

イメージビジョン株式会社は、FALCAMブランドのカメラケージおよびF22システムに対応したアクセサリーを、2月20日（金）に発売する。

カメラケージ

FALCAMが展開するF22、F38、F50の各クイックリリースシステム対応するカメラケージ。

1/4インチねじ穴やコールドシュー、Arri位置決め穴などを備える。

対応機種に合わせて、3モデルを用意した。

CANON EOS R6 Mark III/R5 Mark II/R5/R5C/R6/R6II/用（F22&F38&F50）

SONY α7V/α7R5/α7 IV（F22&F38&F50）

SONY FX3/FX30用（F22&F38&F50）

F22コールドシューアダプタープレート

対応機種：EOS R6 Mark III、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5C、EOS R6、EOS R6 Mark II 重量：約204g 価格：1万7,600円対応機種：α7 V、α7R V、α7 IV 重量：約213.1g 価格：1万7,600円対応機種：FX3、FX30 重量：約196g 価格：1万7,600円

コールドシューにF22クイックリリースポイントを追加するためのアダプタープレート。

F22 5点クイックリリースプレート

重量：約19.5g 価格：2,630円

5カ所にF22対応アクセサリーの設置ポイントを備え、最大2カ所同時に装着できるリリースプレート。

外形寸法：68×22×7mm 重量：約19.5g 価格：3,160円