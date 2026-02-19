19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.3％減の1924億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.2％減の1429億円だった。



個別ではグローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ <2253> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> など20銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が7.97％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.39％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が5.38％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が5.27％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.81％高と大幅な上昇。



一方、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は3.07％安と大幅に下落した。



日経平均株価が454円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1006億6800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1144億6100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が104億9300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が100億6800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が63億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が57億3300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が41億7800万円の売買代金となった。



株探ニュース

