19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数265、値下がり銘柄数284と、売り買いが拮抗した。



個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ワンダープラネット<4199>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。シンバイオ製薬<4582>は一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、アスア<246A>、ジェイグループホールディングス<3063>、日本ファルコム<3723>など13銘柄は昨年来高値を更新。イオレ<2334>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、マイクロアド<9553>、ｅＷｅＬＬ<5038>、網屋<4258>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、クラウドワークス<3900>、インターファクトリー<4057>、Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ<4178>、インフキュリオン<438A>など11銘柄が昨年来安値を更新。ビーマップ<4316>、パワーエックス<485A>、モンスターラボ<5255>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、ＷＡＳＨハウス<6537>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

