　19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　100668　　　-5.9　　　 55780
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 10493　　 -11.3　　　　4358
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10068　　　15.9　　　 66340
４. <1540> 純金信託　　　　　6583　　 -13.0　　　 23700
５. <1321> 野村日経平均　　　6314　　 -48.4　　　 59830
６. <1579> 日経ブル２　　　　5733　　　12.9　　　 601.2
７. <1542> 純銀信託　　　　　4771　　　18.7　　　 35440
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　4637　　 192.0　　　　3371
９. <1360> 日経ベア２　　　　4178　　　-6.0　　　 107.4
10. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2675　　 112.6　　　 70820
11. <1306> 野村東証指数　　　2492　　　41.8　　　　4039
12. <1398> ＳＭＤリート　　　1758　　 389.7　　　2062.0
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1641　　 -38.4　　　 901.5
14. <200A> 野村日半導　　　　1607　　 207.3　　　　3273
15. <1489> 日経高配５０　　　1311　　　52.6　　　　3312
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1100　　　86.4　　　 394.3
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　1072　　 -27.9　　　221050
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　1054　　　33.9　　　　5950
19. <1615> 野村東証銀行　　　1006　　 -44.4　　　 653.1
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 993　　 -15.1　　　　 177
21. <1655> ｉＳ米国株　　　　 960　　　58.9　　　 768.0
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 845　　 -29.2　　　 85530
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 826　　 187.8　　　2144.0
24. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 802　　 642.6　　　　3362
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 793　　 113.2　　　　1099
26. <2516> 東証グロース　　　 792　　　15.5　　　 597.3
27. <1346> ＭＸ２２５　　　　 715　　　20.2　　　 59490
28. <1328> 野村金連動　　　　 673　　　 1.5　　　 18295
29. <314A> ｉＳゴールド　　　 590　　 -40.1　　　 365.3
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 557　　 278.9　　　 30670
31. <1320> ｉＦ日経年１　　　 555　　 -39.3　　　 59590
32. <1308> 上場東証指数　　　 542　　 119.4　　　　3990
33. <1358> 上場日経２倍　　　 501　　　-4.4　　　106050
34. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 500　　　42.0　　　 69570
35. <2038> 原油先Ｗブル　　　 438　　 942.9　　　　1680
36. <1541> 純プラ信託　　　　 400　　 -28.2　　　　9724
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 355　　 106.4　　　 56350
38. <1356> ＴＰＸベア２　　　 347　　　 3.3　　　 132.3
39. <1330> 上場日経平均　　　 341　　 -46.6　　　 59870
40. <2093> 上場米債０ラ　　　 317　 10466.7　　　　5145
41. <2631> ＭＸナスダク　　　 282　　 243.9　　　 27605
42. <1678> 野村インド株　　　 265　　 170.4　　　 346.7
43. <1545> 野村ナスＨ無　　　 261　　　75.2　　　 38970
44. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 256　　 265.7　　　 369.6
45. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 256　　　 4.1　　　　2061
46. <1699> 野村原油　　　　　 250　　 303.2　　　 431.1
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 227　　 -15.6　　　　3023
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 218　　　 9.5　　　　1198
49. <1597> ＭＸＪリート　　　 207　　 245.0　　　　2067
50. <2511> 野村外国債券　　　 204　　5000.0　　　1186.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース