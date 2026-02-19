ETF売買代金ランキング＝19日前引け
19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 100668 -5.9 55780
２. <1357> 日経Ｄインバ 10493 -11.3 4358
３. <1458> 楽天Ｗブル 10068 15.9 66340
４. <1540> 純金信託 6583 -13.0 23700
５. <1321> 野村日経平均 6314 -48.4 59830
６. <1579> 日経ブル２ 5733 12.9 601.2
７. <1542> 純銀信託 4771 18.7 35440
８. <2644> ＧＸ半導日株 4637 192.0 3371
９. <1360> 日経ベア２ 4178 -6.0 107.4
10. <1326> ＳＰＤＲ 2675 112.6 70820
11. <1306> 野村東証指数 2492 41.8 4039
12. <1398> ＳＭＤリート 1758 389.7 2062.0
13. <1568> ＴＰＸブル 1641 -38.4 901.5
14. <200A> 野村日半導 1607 207.3 3273
15. <1489> 日経高配５０ 1311 52.6 3312
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 1100 86.4 394.3
17. <2036> 金先物Ｗブル 1072 -27.9 221050
18. <1329> ｉＳ日経 1054 33.9 5950
19. <1615> 野村東証銀行 1006 -44.4 653.1
20. <1459> 楽天Ｗベア 993 -15.1 177
21. <1655> ｉＳ米国株 960 58.9 768.0
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 845 -29.2 85530
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 826 187.8 2144.0
24. <1671> ＷＴＩ原油 802 642.6 3362
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 793 113.2 1099
26. <2516> 東証グロース 792 15.5 597.3
27. <1346> ＭＸ２２５ 715 20.2 59490
28. <1328> 野村金連動 673 1.5 18295
29. <314A> ｉＳゴールド 590 -40.1 365.3
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 557 278.9 30670
31. <1320> ｉＦ日経年１ 555 -39.3 59590
32. <1308> 上場東証指数 542 119.4 3990
33. <1358> 上場日経２倍 501 -4.4 106050
34. <1367> ｉＦＴＰＷブ 500 42.0 69570
35. <2038> 原油先Ｗブル 438 942.9 1680
36. <1541> 純プラ信託 400 -28.2 9724
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 355 106.4 56350
38. <1356> ＴＰＸベア２ 347 3.3 132.3
39. <1330> 上場日経平均 341 -46.6 59870
40. <2093> 上場米債０ラ 317 10466.7 5145
41. <2631> ＭＸナスダク 282 243.9 27605
42. <1678> 野村インド株 265 170.4 346.7
43. <1545> 野村ナスＨ無 261 75.2 38970
44. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 256 265.7 369.6
45. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 256 4.1 2061
46. <1699> 野村原油 250 303.2 431.1
47. <2243> ＧＸ半導体 227 -15.6 3023
48. <2865> ＧＸＮカバコ 218 9.5 1198
49. <1597> ＭＸＪリート 207 245.0 2067
50. <2511> 野村外国債券 204 5000.0 1186.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
