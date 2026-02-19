国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第8週の世界ランキングを発表した。31ランクアップの34位へと大きく順位を上げたのが平野美宇（木下グループ）である。

「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」で準優勝を果たし、復調を印象付けた25歳に中国メディアも言及。平野自身もSNSで思いをつづっている。

■2023年以来の決勝進出で存在感

平野は昨年5月の世界卓球（個人戦）以降、国際大会への出場を絞っていた影響もあり、世界ランキングは60位台まで下がっていた。そんな中、インド・チェンナイでの戦いで示したのは確かな実力だった。

今季2度目のWTTシリーズに参戦すると、3回戦で長粼美柚（木下アビエル神奈川）、準決勝で横井咲桜（ミキハウス）を破るなど日本の実力者を撃破。決勝では大藤沙月（ミキハウス）に敗れたものの、優勝を飾った2023年7月の「WTTコンテンダー・ザグレブ」以来となる決勝進出を果たし、復調ぶりを強く印象付けた。

発表された最新ランキングでは31ランクアップの34位に浮上。中国メディア『捜狐』は16日付の記事で「日本の世界チャンピオンがトップ40に返り咲いた」との見出しで報じ、「準優勝のミウ・ヒラノは第2シードのミユウ・ナガサキらを破り、世界ランキングを65位から34位へと押し上げた」と伝えている。

平野も自身のインスタグラムを更新し、「WTTスターコンテンダー・チェンナイ2位でした 久しぶりにシングルスで決勝の舞台で試合をすることが出来て、とても嬉しかったです」と喜びをコメント。さらに「今年はワクワクできるような目標に前を向いて取り組みたいです！！」と今後への意気込みをつづった。

昨年は深圳大学の一員として中国超級リーグに参戦し、優勝メンバーの一員に。孫穎莎、蒯曼といった中国のトップ選手との共闘も話題を集めた。平野が2026年シーズンに国際舞台で再び存在感を高められるか。25歳の挑戦に注目が集まる。