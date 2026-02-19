SAGA久光がスポオクで直筆サイン入り練習球を出品するオークションを開催
株式会社モバオクは17日（火）、エンゲート株式会社と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが実施する「SAGA久光スプリングス 2025-26応援感謝スペシャルオークション」が2月17日（火）から開始することを発表した。
このオークションでは、2025-26シーズンに選手が使用しており、選手の思いが込められたペイントが施されている練習球が直筆サイン入りで出品される。オークションの売上は、チーム運営のための資金として活用されるとのことだ。
実施期間は2月17日（火）の17:00から24日（火）の22:00までとなっていて、他の参加者に自分の入札を隠す「ブラインドオークション」の形で行われる。
出品対象となる選手は以下の通り。
■SAGA久光スプリングス 2025-26応援感謝スペシャルオークション 出品対象選手
荒木彩花
北窓絢音
ステファニー・サムディ
中島咲愛
西村弥菜美
平山詩嫣
万代真奈美
籾井あき
栄絵里香
吉武美佳
井上未唯奈
高橋葵
バムルンスック・ハッタヤ