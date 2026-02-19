タレントのやす子が１４日にカンテレで放送された「おかべろ」に出演し、ＭＣのナインティナイン岡村、ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ石田から収入や貯金について質問攻めにあった。

番組では、やす子がブレイク後に給料が３６０倍になったと伝えた。岡村は「自分が頑張ってきたからね。何を言われる必要もない」とクールに話したあとで「なんぼ？」と直球で尋ねた。

やす子は「言わないで下さいよ。関西のテレビってお金好きですよね〜」と苦笑いで応じた。岡村は「俺はもうそんなん下品ですよって言うねんけど、スタッフが聞け聞けって。なんぼなん？実際」となおも尋ねた。

やす子は「カンテレのスタッフさん、何回も家賃聞いてくるんですよ〜」と困り顔。岡村は「家賃がわかれば、だいたいの収入も分かってくるというか」と攻めると、やす子は「２０万円いかないくらでいですかね」と明かした。さらに岡村が「なんＬＤＫ？」とツッコミ。やす子は「おい〜」と困惑した。

ここで自宅の写真が放映。やす子は「ベッドは１６０万円でした」と疲れを取るために高級なものをそろえたことを述べた。岡村は「何区なの？」と東京都内のどこに住んでいるのかを尋ねた。

やす子は驚いて体を傾けながらも「港区です〜」と答えた。岡村が「港区なんてものすごい高いからね」とツッコむと、やす子は「ううー。もうほんと関西のテレビ、ヤダ。ほんとにもう」と額に手を当てた。

ノンスタ石田が「貯金はどうなんですか？」と容赦なくツッコミ。やすこは「うわっ」と驚き、「貯金は増えますね。ネットバンクじゃないので通帳なんですね。心が疲れたりとか、不安になったときにコンビニで残高を確認するのが今の幸せで」と明かした。

岡村と石田は「定期的に。一緒です」とし、岡村は「なんぼくらい？」と尋ねた。やす子は「うう〜言えません。ほんとにやめてください」とうめくように答えた。岡村は「おれらは別にええねんけどもうすごいのよ、聞いてくれって」とスタッフを隠れ蓑に。やす子は「目指せ５億円」とした上で、「１億もたまってないですからね！」と付け加えた。