千葉ロッテマリーンズは3月15日の西武とのオープン戦（ZOZOマリンスタジアム）終了後のグラウンドで、選手トークショーを開催すると発表した。

3月13日から15日までの期間は「2026プレシーズンイベント」と題し、選手との写真撮影会やハイタッチ会などを実施予定で、トークショーはその一環として行われる。

トークショーでは、ここまでの調子や2026年シーズンに向けた意気込みなどをテーマに、参加選手によるトークを実施する。参加選手は当日、ステージに登場した際に発表される。

なお、本イベントの模様はCS日テレNEWS24で放送されるほか、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグ Specialでもインターネット配信を予定している。また、2026年シーズンシートオーナー、2026年シートセレクトクーポン保有者、球団公式ファンクラブ「TEAM26」有料会員（同伴者1名まで可）は、グラウンド内でイベントに参加できる。

昨年は上田希由翔内野手と山本大斗外野手が参加。上田は「昨年はレギュラーシーズン開幕を前に、ファンの皆さんと直接交流することができ、とても貴重で楽しい時間を過ごすことができました。温かい声援やたくさんのエールをいただき、本当にうれしかったです。今年はどの選手が参加するのか、ぜひ楽しみにしていてください」、山本は「昨年のトークショーでは、ファンの皆さんと近い距離でお話しできて、いつもとはまた違った形で交流できたのが印象に残っています。皆さんの声を直接聞くことができ、シーズンに入る前から気持ちが引き締まりました。今年のトークショーも、ぜひ楽しみにしていてください」とPRした。