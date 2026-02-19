この衛星画像には、ナンタンズ近郊の複合施設にあるトンネルの入り口2カ所を強化する作業の様子が捉えられている＝2月10日/Vantor/Handout/Reuters

（CNN）米国の軍事的圧力が強まる中、イランは急ピッチで複数の核施設の要塞（ようさい）化を進めており、コンクリートや大量の土砂で重要拠点を埋めていることが分かった。新たな衛星画像や米シンクタンク「科学国際安全保障研究所（ISIS）」の分析から明らかになった。

外交努力も継続中だ。米当局者によると、スイスのジュネーブで行われた17日の協議を受け、米国は今後2週間以内にイランから両国の隔たりを埋めるための提案を受け取る見通し。こうした交渉は、中東地域での米国の軍備増強と並行して進んでいる。

核不拡散を専門とするISISによると、今月13日の衛星画像からは、イランがテヘランの南東約30キロにあるパルチン軍事複合施設内の核施設「タレガン2」でコンクリート製の「石棺」を完成させ、現在はその上を土で覆っていることが分かる。

ISISのデービッド・オルブライト所長は17日、X（旧ツイッター）への投稿で、「この施設は近日中にまったく見分けのつかない掩蔽壕（えんぺいごう）となり、空爆に対して強固な守りが固められる可能性がある」と注意を促した。

ISISによると、テヘラン南郊のナタンズ核施設から約2キロ離れた山の地下にあるトンネルの入り口2カ所についても、10日の衛星画像から、構造を強化して防御力を高めようとする動きが確認された。この場所は昨年6月に米国とイスラエルによる爆撃を受けた核施設の一つ。

このとき米国が爆撃した別のウラン濃縮施設「イスファハン核施設」では、2月8日の衛星画像から、トンネルの入り口を隠そうとする動きがうかがえる。

ただ既存の情報に照らすと、強力な空爆が行われた場合に、こうした防御措置がどの程度有効なのかは今のところ不透明だ。