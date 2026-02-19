『ばけばけ』女中“クマ”夏目透羽、まさかの決断 視聴者びっくり「えっなんで」「焼き網問題は根が深いのか？」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（第99回）が19日に放送され、焼き網問題が紛糾する中、女中のクマが驚きの行動をとると、ネット上には「えっなんで」「焼き網問題は根が深いのか？」「おクマは悪くないんだよぉっ!!」などの声が相次いだ。
【写真】探偵のように推理を展開する正木（日高由起人）
松野家から朝食のトーストを焼く、焼き網がなくなった。正木（日高由起人）の発言により、犯人探しが始まってしまう。トキ（高石）やヘブン（トミー・バストウ）、家族一同は正木の推理を聞くことに。みんなが注目する中、正木は一人一人の動機を推察していく。
探偵さながらの正木の推理にはじめは冗談と笑っていた一同も、次第に互いを疑い始める。そして、なくなった焼き網をめぐってトキと司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）は口論となってしまう。
そんな第99回のラストでは、突然クマ（夏目透羽）が“女中を辞める”と言い始める。なんとも言えない表情のクマが映し出されて第99回が幕を下ろすと、ネット上には「えっなんでクマちゃんが辞めることになんの？ えっ？ えっ？」「思った以上に焼き網問題は根が深いのか？」「おクマ退場危機」といった投稿や「おクマは悪くないんだよぉっ!!」「おクマちゃんのせいじゃないよー」「おクマ、辞めるな、おクマ」などのコメントが集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
