◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１８日＝大谷翔太】 フィギュアスケートの女子フリーは、日本時間２０日早朝に行われる。日本勢は、１７日のショートプログラム（ＳＰ）で初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）と３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）がワンツーフィニッシュを決めフリーへ。初五輪の千葉百音（木下グループ）がＳＰ４位から逆転の表彰台を狙う。

１８日は各選手が本番リンクで前日練習を行い、中井は武器の大技、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）にやや苦戦。１本転倒し、回転を締め切れないジャンプが続いた。この日は３回転半の着氷はなく練習を終えた。逆転優勝に挑む坂本は、フリー「愛の讃歌」をかけて順調な調整。３連続ジャンプなどを軽快に降り、好調をアピールした。ＳＰでは最終滑走という重圧の中、堂々の演技を披露した千葉も曲かけでノーミスの調整。逆転での表彰台へ勢いをキープした。

女子フリーは記録ずくめの日となりそうだ。日本勢が優勝すれば、２００６年トリノ五輪の荒川静香以来、フィギュア女子２人目。中井が勝てば、１７歳での金メダルは冬季五輪最年少で、フィギュアでは憧れの浅田真央（２０１０年バンクーバー五輪銀）の１９歳を超える。複数メダルなら、フィギュア女子では初の快挙。表彰台独占なら、冬季では１９７２年札幌大会スキージャンプ７０メートル級の「日の丸飛行隊」以来、５４年ぶりとなる。

◇女子フリー（日本時間２０日午前３時開始）主な選手の登場時間（数字は演技順、表記は日本時間）

１２ アンバー・グレン（米国）＝４時４２分

１７ イザボー・レビト（米国）＝５時４４分

１９ アナスタシア・グバノワ（ジョージア）＝６時８分

２０ アデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ）＝同１６分

２１ 千葉百音（木下グループ）＝同２４分

２２ アリサ・リュウ（米国）＝同３２分

２３ 坂本花織（シスメックス）＝同４０分

２４ 中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）＝同４８分