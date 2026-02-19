俳優の高畑裕太が、ドラマ復帰を報告した。

１９日までにＸ（旧ツイッター）やインスタグラムのストーリーズを更新し、「３／２８（土）１３：００〜Ｌｅｍｉｎｏ ／ＷＯＷＯＷで全話一挙放送

ドラマ『ストーブリーグ』出演いたします」と発表。２０１９年韓国で社会現象を巻き起こしたドラマの日本版で、俳優・亀梨和也が主演。亀梨が演じる野球未経験のＧＭ（ゼネラルマネージャー）が、万年最下位のプロ野球チーム「ドリームズ」の再建に挑むストーリーだ。

「高畑は白崎斗真（シラサキトウマ）という『ドリームズ』の一員として、節々に出演しています。きっと一生懸命生きている素敵な男だと思います。現場では本当に多くのご縁に溢れていました。尊敬する諸先輩方と共に撮影に臨めたことと、何よりこの作品に参加出来たことを誇りに思います」と役柄を説明し、スーツ姿をアップ。「３／２８ １３：００〜プレイボールです 沢山の方に観てほしいです！是非！！！」とつづった。

高畑は２０１６年８月に芸能活動を休止していたが、１９年８月に舞台で芸能界に復帰。騒動後や介護職や遺品整理の仕事をしていたこともＳＮＳで明かしていた。現在は舞台を中心に活動。今年９月１１日にはＸで「９年振りのドラマ、無事にクランクアップしました。まずは高畑を起用してくださって本当にありがとうございます。自分に出来る仕事は最大限出来たと思っています。そしてとにかくあたたかい現場でした」とドラマ出演を報告。

「共演者の皆様や、スタッフの皆々様、諸先輩方には本当に良くしてもらったし、単純にもっと面白くなりたいなと思いました。現時点では生きてるのが恥ずかしくなるくらいつまんないなと、勝手にそういう悔しさも感じてました。でもとにかくありがとうございます！貴重すぎる時間でした。またやりたいです」とつづっていた。