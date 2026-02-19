日本スケート連盟の公式インスタグラムが19日までに更新され、フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が“ご褒美”に舌鼓を打つ様子を公開。反響を呼んでいる。

投稿では「恒例のお寿司タイム」としペアが寿司を楽しむ動画をアップ。

三浦はサーモンを口にすると目を見開き「おいしい〜」と繰り返した。何度もうなずき、カメラにサムズアップ。一方の木原はじっくり味わい「本当においしい」としみじみ。

フォロワーからは「お寿司食べてる2人可愛い」「ホントに良かったですね〜」「幸せそう」「やっぱり、大会前は生もの控えてるのかな？」「最高のご褒美」「優勝したあとはお寿司は格別だろうなあ」「たらふく食べてね」と、さまざまなコメントが寄せられた。

これまでにフィギュアスケート男子で2大会連続銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と初出場で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）が、「ごほうびのお寿司」とし職人が振る舞うお寿司に感動した様子を伝える投稿が反響を読んでいた。