吉野家、『鉄板牛プルコギ定食』登場 熱々状態＆甘辛たれ＆ごま油の香ばしい香りで食欲増進 “丼”も
吉野家は、20日午前11時から全国の吉野家店舗にて牛肉と彩り野菜を甘辛たれで仕上げた『鉄板牛プルコギ定食』『牛プルコギ丼』を期間限定で販売する。
【写真】手軽に韓国グルメを食べられる！クセになる『牛プルコギ丼』
『鉄板牛プルコギ定食』は店内税込価格899円、『牛プルコギ丼（並盛）』は店内税込価格718円で販売。『牛プルコギ丼』は、テイクアウトの利用も可能。
■『鉄板牛プルコギ定食』
旨みたっぷりの牛肉に玉ねぎと3色ピーマンを加え五感と食欲を刺激する仕立て。鉄板に盛り付けた牛肉、玉ねぎ、3色ピーマンを、火の付いた五徳で熱々の状態で提供する。商品が運ばれてくる時から、甘辛たれとごま油の香ばしい香りが立ちのぼり、特製プルコギたれをかけると「ジュージュー」と食欲をそそる音が響く。
■『牛プルコギ丼』
旨みたっぷりの牛肉に玉ねぎと3色ピーマンを加え、にんにくとりんご果汁を加えた特製の甘辛たれで焼き上げた商品。「並盛」のほか、「小盛」「アタマの大盛」「大盛」「特盛」「超特盛」と、全6種類のサイズバリエーションを用意した。
