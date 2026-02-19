今大会限りでの五輪引退を表明しているノルディックスキー複合の渡部暁斗選手（３７）にとって、最後のレースになる団体戦が１９日行われる。

今大会は２００６年に初出場したトリノ五輪と同じイタリア開催で、そしてワールドカップ（Ｗ杯）で初優勝したバルディフィエメが会場だ。思い出の地でラストレースに挑む。（中薗あずさ）

「オリンピックは自分にとって道しるべ。スポーツとは、アスリートとは、人生とは。様々なことを考えさせてくれる舞台だった」。渡部選手はそう振り返る。

初出場のトリノ五輪は観光感覚で臨み、大会後に反省した。メダル獲得を目標にした１０年バンクーバー五輪は、意気込みと実力との隔たりに苦しんだ。３回目の出場でようやく銀メダルを手にし、しびれる勝負を楽しんだのが１４年ソチ五輪だ。

世界ランク１位で臨んだ１８年平昌（ピョンチャン）五輪は、あと一歩で金メダルに手が届かず、涙をのんだ。前回の北京五輪はメダルへのこだわりを捨て、楽しむことを優先して出場。その結果、個人ラージヒルと団体で二つの銅メダルを獲得することができた。「奇跡が起こりうるのがオリンピックの舞台」と身をもって体験した。

◎

出場すれば６大会連続となるミラノ・コルティナ五輪をどのように迎えるか。北京五輪後は常に引退を意識し、競技と家庭の両立、そして悔いなく選手人生を終えることを考えてきた。

１７年から渡部選手の栄養面をサポートする味の素のシニアマネジャー・上野祐輝さん（４０）は昨春、「最後だからこそ、自分の体にとことん向き合おう」と提案。「とことん合宿」と銘打って渡部選手と、渡部選手の弟の善斗選手（３４）の３人で、長野県内で２泊３日の合宿を張った。

どのくらいの食事を取り、どんな栄養素を増やすと体重がどれくらい変わり、競技のパフォーマンスにどう影響するか。食事や運動の後に体重を量り、栄養素など全てを数値化した。その結果、試合中に取るアミノ酸や炭水化物の適正量などがわかり、昨年９月のサマーグランプリから実践していった。

周りの意見も柔軟に取り入れる渡部選手の姿勢に、上野さんは「『維持は衰退』という考えを持っていて、絶対に現状に満足しない。探究心が強さの秘訣（ひけつ）だ」と語る。

◎

私生活にも大きな変化があった。２０年１１月に長男が生まれ、２２年５月に次男、２５年１２月には三男が誕生。北京五輪の際に「自分のために１００％時間を使う五輪は最後」と宣言した通り、子育てにも奮闘する。

トレーニングの合間に時間を作り、プールや公園で子供と遊んだり、保育園に迎えに行ったり。妻の由梨恵さん（３７）が体調を崩した時には、海外遠征を早く切り上げて帰国することもあった。三男誕生の瞬間には、Ｗ杯を欠場し、日本に一時帰国して立ち会った。

渡部選手は「家族と会う時間と海外遠征とのバランスを取ることができた」と胸を張り、由梨恵さんは「少しでも長く家族と過ごそうとしてくれる」と感謝する。

◎

今シーズンのＷ杯は開幕戦の１３位が最高と苦戦が続いた。日本代表の未来を考えると、「自分の代わりに若い選手が五輪に出場するべきなのでは」と葛藤もした。それでも、自分が選ばれたことにも意味があると思っている。

１１日の個人ノーマルヒルは１１位、１７日の個人ラージヒルは１９位と、最後の五輪となる今大会は、メダル争いに絡むことはできていない。しかし、まだ諦めるつもりはない。

「僕に残されているのは、奇跡を起こすことだけ。若い選手や子供たちに夢を与えるためにも、心の底から真剣に戦っている姿を見せたい」