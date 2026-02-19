Stray Kidsが韓国の伝統ゲーム5種をわずか39秒で一発クリアし、「信じられない」と驚きの声が寄せられた。

【映像】奇跡の“一発クリア”の瞬間

世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（読み：ソルビム）が2月16日（月）夜11時より、ABEMAにて日本初・独占無料放送された。本番組は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続1位の記録を樹立するなど、世界的な影響力を誇る韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsによる韓国地上波初の単独バラエティ番組である。

番組タイトルの『SOUL BEAM』には、韓国の「魂（Soul）」と「光（Beam）」がStray Kidsを通じて世界中へ広がっていくという意味が込められている。また、韓国の旧正月の装いである「ソルビム（旧正月に新しい服を着る風習）」にもかけたコンセプトとなっており、メンバーたちはそれぞれ異なるスタイルの韓服を身にまとって登場。謎の力によって朝鮮時代にタイムスリップしてしまったStray Kidsのメンバー8人が、現代に戻るために様々なミッションに挑戦する様子が描かれる。

メンバーたちが初めに挑戦することになった「99秒伝統5種ゲーム」では、めんこ、ユンノリ、チェギチャギ（羽根蹴り）、靴飛ばしバケツキャッチ、テーブルクロス引きという韓国伝統遊びにリレー形式で挑戦。スタッフが数百回練習しても成功率1％だという。練習では失敗が続いたが、本番では抜群のチームワークと集中力でまさかの一発でクリア。驚異的な39秒という記録を出し、視聴者からは「歴史を作った」「すごすぎて草」「みんな運動神経よすぎ！」「さすがすぎる」などの声が寄せられた。

