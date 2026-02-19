高血圧、糖尿病、関節痛……年齢とともに増えていく不調に合わせて、薬の数も増えていく。だが、その薬が新たな不調を生んでいるとしたらどうだろう。「投資」の一環として予防医療を推奨する堀江貴文氏が注目するのが、見過ごされがちな医療リスク「ポリファーマシー」だ。専門医の知見も踏まえて、その実態を読み解く。※本稿は、『予防医療How Much？ 病気のリスクをお金の価値で考えてみた』（堀江貴文/著、メディカルレビュー社）の一部を抜粋・編集したものです。

体の不調を改善する治療薬も

服用しすぎれば新たな不調に

冒頭からこんな話題で恐縮だが、僕の友人にオーバードーズで亡くなった人がいる。片頭痛が酷くて眠れず、睡眠薬を1瓶すべて飲んだことが原因で、寝ている間に嘔吐（おうと）したものがのどに詰まって窒息死したのである。

厚生労働省の資料（図37）によると、医薬品の過剰摂取によって救急搬送された人数は、ここ数年、年間1万人前後を推移していて、中でも10代〜40代の女性が半数以上を占め、特に20代女性が飛び抜けて多い。

オーバードーズは薬の用法・用量を守らずに大量に飲んでしまうことだが、薬の多量摂取による弊害という観点で言えば、ポリファーマシーも高齢者を中心に問題視されている。

