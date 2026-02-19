かつて葬儀といえば、僧侶が中心となって執り行うものだった。しかし現在、多くの葬儀で主導権を握っているのは葬儀社。いまや僧侶は葬儀社にキャスティングされ、決められた時間にお経を読み、静かに帰っていくだけの存在になりつつある。楽にお金は稼げる一方で、僧侶の本分からは程遠い…。この歪んだ葬儀の現状を、僧侶たちはどう受け止めているのか？※本稿は、『宗教問題』編集長の小川寛大『誰が「お寺」を殺すのか』（宝島社新書）の一部を抜粋・編集したものです。

葬儀社に呼ばれた僧侶たちは

法話もしないで帰っていく

あえて誤解を恐れずに書くが、葬儀社にとっての葬儀とは、日々ルーチン的に回していく“舞台演劇”のようなものである。なにしろ、彼らが持つ葬祭ホールでは（とくに人口の多い都市部などの場合）1日に何件もの葬儀が執り行われる。

タイムテーブルをきちんと管理しなければ回らないわけで、葬儀は葬儀社の社員などが“司会”として立って取り仕切り、いわば彼らがつくる“台本”に沿って、喪主があいさつをし、会葬者が焼香などをし、想定された時間の範囲内に終了する。

そのなかにおいて僧侶とは、「葬儀社の決めたタイミングで葬儀会場に現れ、一定の時間内でお経を読んで退出していく一種の役者、道具立て」のようなものなのである。

このように言うと、「われわれはきちんと宗教者に対して敬意を持っています」といった、猛然たる反論が葬儀社サイドから寄せられることもある。

しかし、現実として彼らの葬祭ホールで行われる“今日の葬儀”の多くが、そういうきわめてルーチン的に“処理”されているものになっていることは事実である。

