開幕２連敗の横浜FC。悲壮なブーイングを須藤監督はどう受け止めたのか「話というか、表情を見て...」
昨季のJ１で18位。悲願の残留を果たせなかった横浜FCは、新たに須藤大輔監督を招へいし、まずはJ２・J３百年構想リーグを戦っている。
開幕の山形戦は１−２で敗戦。続く仙台戦も０−１で敗れた。クラブは公式YouTubeチャンネルで、仙台戦にフォーカスした動画を公開。試合後に、ファン・サポーターの悲痛な叫びや声援を受け止める指揮官の姿も収められている。
結果を出せないチームへのブーイング。須藤監督は何を感じたのか。後日の囲み取材で明かした。
「やっぱり勝ちが見たい、と。それは当然だと思います。話というか、その表情を見て、勝ちたいんだなって」
ハイプレスやボールポゼッション。堅守とカウンターを強みにしていた横浜FCを、「インプレッシブサッカー」の名のもとに、攻撃的なチームへ生まれ変わらせようとしている。時間はかかるなかで、今は生みの苦しみなのかもしれない。
改めて記すまでもないが、須藤監督は内容と同じく結果にもこだわっている。勝利を貪欲に追い求める。そのスタンスに変わりはなく、２連敗して再認識しているはずだ。
もっとも、結果に傾倒するつもりもないのだろう。自分たちのサッカーを信じて疑わない。動画の中で須藤監督は「ブレない。俺は、申し訳ないけどブレない。やり続けます」と熱っぽく語った。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】責任は俺がとる、下を向く必要はない。横浜FC指揮官が選手に熱いメッセージ
開幕の山形戦は１−２で敗戦。続く仙台戦も０−１で敗れた。クラブは公式YouTubeチャンネルで、仙台戦にフォーカスした動画を公開。試合後に、ファン・サポーターの悲痛な叫びや声援を受け止める指揮官の姿も収められている。
結果を出せないチームへのブーイング。須藤監督は何を感じたのか。後日の囲み取材で明かした。
ハイプレスやボールポゼッション。堅守とカウンターを強みにしていた横浜FCを、「インプレッシブサッカー」の名のもとに、攻撃的なチームへ生まれ変わらせようとしている。時間はかかるなかで、今は生みの苦しみなのかもしれない。
改めて記すまでもないが、須藤監督は内容と同じく結果にもこだわっている。勝利を貪欲に追い求める。そのスタンスに変わりはなく、２連敗して再認識しているはずだ。
もっとも、結果に傾倒するつもりもないのだろう。自分たちのサッカーを信じて疑わない。動画の中で須藤監督は「ブレない。俺は、申し訳ないけどブレない。やり続けます」と熱っぽく語った。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】責任は俺がとる、下を向く必要はない。横浜FC指揮官が選手に熱いメッセージ