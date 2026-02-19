【算数クイズ】あんパン4個と牛乳1本＝あんパン1個とサンドイッチ3個。このとき、あんパン1個の値段は？
頭の体操にぴったりな「算数文章クイズ」に挑戦！
一見すると計算が複雑そうに見えるかもしれませんが、情報を整理して「同じもの」を省いていけば、意外とシンプルに答えが出るはずです。落ち着いて考えてみてくださいね。
ヒント：分からない数字（あんパン1個の値段）を「x」とおいて計算する、中学校で習った一次方程式を使うと、論理的に正解を導き出せますよ！
あんパン1個の値段を x円 とし、下記の方程式を作ります。
・Aの代金：4x+120 （あんパン4個 ＋ 牛乳120円）
・Bの代金：x+(160×3) （あんパン1個 ＋ サンドイッチ3個）
4x+120=x+480
3x+120=480
3x=360
x=120
答え：120円
「なんとなく120円かな？」と直感で当てるのも脳トレになりますが、このように一次方程式を使って論理的に「これしかない！」という答えを導き出すのも、数学的な脳の活性化に非常に効果的です。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
