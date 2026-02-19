「またもフラストレーションが残る一日」アストンマーティン、バーレーンテスト2回目もトラブルの連続　新体制での苦難続く「走行時間不足はさらに深刻化した」

コースアウトしたストロール。アストンマーティンは苦戦が続いている(C)Getty Images

現地時間2月18日よりF1の第2回バーレーンテストが3日間の日程でスタートした。午後のセッションではアストンマーティンのランス・ストロールがコースアウトし、赤旗中断となる事態が発生。突如、マシンの挙動が乱れるというトラブルでコントロールを失い、グラベルでストップした。新体制で挑む今季、アストンマーティンはここまで苦難が続いている。

【動画】塗装されず、カーボンむき出し！ニューウェイらしさも垣間見えるアストマーティンのマシンがお披露目

アストンマーティンは前回のバーレーンテストでも、周回数が全チーム中最少と満足にマシンを走らせることが出来ておらず、第2回初日も悪い流れは続いている。スペインメディア『MUNDO DEPORTIVO』によるレポートでは、午前中のセッションをフェルナンド・アロンソが担当したもののエンジントラブルに見舞われたという。さらに午後では、ストロールが7周を走ったところでコースアウト。同メディアは、「原因は不明。ドライバーエラーか、技術的問題かは明らかになっていない。ストロールはAMR26のリアを突然失い、そのままグラベルへ滑り込み、マシンはスタックした」と振り返っている。

さらに、このアクシデントで赤旗が提示され、「これにより、アストンマーティンの走行時間不足はさらに深刻化した」と指摘。今年最初のバルセロナテストからの出遅れているチームに対し、「プレシーズンテストの重要局面において、アストンマーティンはパフォーマンス向上どころか、トラブル対応に追われ続けている」などと訴えている。