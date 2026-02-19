「身長差がエグい」まるぴ、バスケ渡邊雄太との2ショットに「子供に見える」「めちゃくちゃ大きい」驚きの声
タレントや俳優として活動するまるぴさんは2月18日、自身のInstagramを更新。有名バスケットボール選手とのツーショットを公開しました。
【写真】まるぴ＆バスケ選手の身長差ショット
コメントでは、「身長差がすごい！！！！」「まるぴ服似合って天使すぎる」「渡邊雄太選手めちゃくちゃ大きい」「身長差がエグい。というか、まるぴの顔ちっちゃ」「普通に身長差ありすぎ」「身長差！w」「まるぴが子供に見える」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「まるぴ服似合って天使すぎる」まるぴさんは「日本代表を牽引する、渡邊雄太選手に取材させていただきました」と報告し、千葉ジェッツふなばし所属の渡邊雄太選手とのツーショットを1枚載せています。157cmというまるぴさんと、206cmという渡邊選手の50cm近い身長差がとても際立つ姿です。
YouTubeにて公開中15日の投稿でも「WEEKLY NBA docomo #17 アシスタントMCを務めました 八村選手、河村選手の特集はもちろん、今回はあのルーキーを？！」と報告していたまるぴさん。NBA Japanの公式YouTubeチャンネルでまるぴさんがアシスタントMCを務める「WEEKLY NBA docomo #17」は公開中です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
